Глава Мордовии рассказал о планах строительства и ремонта 90 дорожных объектов в 2024 году

Глава Мордовии Артем Здунов в своем телеграм-канале рассказал о масштабных планах по развитию дорожной инфраструктуры региона в 2024 году. Всего запланировано строительство и приведение в порядок 90 объектов.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в республике построят 73 новые дороги и 3 моста, а также отремонтируют 14 участков автотрасс. Продолжится строительство обхода Рузаевки и реконструкция улиц в Саранске.

На реализацию всех проектов выделят более 11 млрд рублей. По словам главы региона, это стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина. Масштабные работы по улучшению дорог позволят сделать инфраструктуру Мордовии более развитой и комфортной.