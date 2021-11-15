Пенсионеры из Мордовии связали для бойцов СВО теплые носки и рукавицы

Пенсионеры из Ичалковского района Мордовии продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции на Украине. Как сообщили в районной службе социальной защиты, они связали для бойцов теплые носки и рукавицы.

За новогодние каникулы пожилые люди, посещающие отделение дневного пребывания, а также соцработники и неравнодушные жители района связали более 90 пар теплых носков. Кроме того, бабушки связали для солдат теплые рукавицы.

В настоящее время очередная посылка с теплыми вещами уже отправлена в зону СВО. Таким образом, пенсионеры Мордовии вносят свой вклад в обеспечение комфортных условий для российских военных, выполняющих боевые задачи.