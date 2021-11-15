На федеральных трассах Мордовии, Владимирской и Нижегородской областей идет ремонт повреждений

На федеральных автодорогах Мордовии, Владимирской и Нижегородской областей проводятся ремонтные работы для ликвидации повреждений, возникших из-за резких перепадов температур и интенсивного движения.

Как сообщили в Упрдор "Москва - Нижний Новгород", с 15 по 21 января дорожники устранили дефекты на площади 430 кв. м, использовав более 40 тонн материалов.

В Мордовии отремонтировано 52 кв. м на трассах Р-158, Р-178 и М-5 с применением 7 тонн смесей. Отмечается, что такой ремонт носит временный характер. Полноценные работы будут проведены при благоприятных погодных условиях. Регулярный мониторинг и своевременное устранение повреждений обеспечивает безопасность на федеральных трассах.