В Мордовии инспекторы ГИБДД проверили пассажирский транспорт на безопасность

23 января в Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик", в рамках которого сотрудники ГИБДД проверили пассажирский транспорт на предмет безопасности.

Были проверены сотни маршруток, автобусов и их водителей. Выявлено более 70 нарушений требований к пассажирским перевозкам со стороны водителей и ответственных организаций.

На одном из автобусов в Саранске обнаружена неисправная тормозная система, которую водитель проигнорировал. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.

Среди распространенных нарушений - пренебрежение ремнями безопасности, посадка и высадка пассажиров в неположенных местах, пользование телефоном за рулем. Рейды ГИБДД направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок в регионе.