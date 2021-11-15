Саранский телевизионный завод планирует нарастить объемы продукции

Глава Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с новым руководителем Саранского телевизионного завода Александром Долбневым. Обсуждались планы предприятия на 2024 год.

По словам Долбнева, завод намерен увеличить выпуск продукции по гособоронзаказу на 20% за счет модернизации производства и внедрения новых технологий. Также расширится производство гражданской продукции, в том числе оборудования для станций сотовой связи.

Глава региона одобрил планы и выразил готовность оказать содействие предприятию. Саранский телевизионный завод - один из ведущих производителей телевизионной техники в России. Расширение производства позволит укрепить оборонный потенциал и экономику республики.