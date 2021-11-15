Жители Саранска пожаловались на плохую уборку дорог, мэрия объяснила ситуацию

Жители Саранска в своем обращении поинтересовались у городской администрации, почему дороги плохо обрабатываются реагентами и покрыты льдом и ухабами.

В ответе мэрии говорится, что за последние сутки на уборке дорог и тротуаров работало 112 единиц техники и более 1000 рабочих. Израсходовано 480 тонн пескосоляной смеси и 6 тонн реагентов.

В ночь перед этим на обработке улиц было задействовано 46 единиц спецтехники. Таким образом, городские службы проводят необходимые работы по удалению снега и льда, однако из-за погодных условий ситуация остается непростой.