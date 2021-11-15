Жители Саранска требуют улучшить работу службы по вывозке мусора

В сообществе «Саранск | Доска Позора» во «ВКонтакте» появились многочисленные жалобы горожан на свалки бытового мусора возле домов.

«На улице Люксембург образовалась куча мусора, а Ремондис не вывозит полные баки», - написал один из жителей, прикрепив фотографию.

Другие пользователи также сообщили о переполненных контейнерных площадках на Энгельса, перекрёстке Фурманова и Проспекта 50 лет, на улицах Ульянова и Комарова.

«Всюду мусор валяется, баки полные. Рядом бродят собаки. Нигде нет чистоты и порядка», - поделилась одна из местных жительниц.

Жалобы свидетельствуют об озабоченности горожан состоянием контейнерных площадок и необходимости усилить работу по вывозке мусора.

Источник: Фото: Саранск | Доска Позора