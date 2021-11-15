Бережливое производство повысило выпуск на 30% на саранском заводе

На заводе «Биохимик» в Саранске последовательно внедряют принципы бережливого производства, благодаря чему за 5 лет выработка выросла на 30%. Ранее цех по выпуску лекарственных ампул занимал 4 этажа с разбросанными участками.

Эксперты Федцентра компетенций оптимизировали техпроцесс, разместив все на одном уровне. Подобрали скорости контроля ампул, снизив «пенообразование» и отбраковку.

В 2022 году открылось полностью автоматизированное производство таблеток и капсул. Используются вакуумные технологии, исключающие контакт работников с продукцией. На этапе приготовления смеси вместо 6 человек задействован 1 оператор.

Принципы бережливого производства закладываются уже на стадии разработки лекарств - это позволяет повышать результативность труда на предприятии.