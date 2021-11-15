В Саранске 10-летняя девочка стала жертвой мошенников из-за доступа к телефону матери

46-летняя жительница Саранска обнаружила уведомления об одобрении "кредитки" на свое имя после того, как дала смартфон 10-летней дочери поиграть.

Как выяснилось, девочке в чате предложили скачать игровую валюту для создания собственной игры. Мошенники пообещали это за доступ к банковскому кабинету.

Получив данные женщины, злоумышленники оформили кредитную карту на 275 тыс. рублей и перевели деньги на неизвестный счет.

Жительница Саранска узнала об этом, позвонив в банк. Правоохранительные органы разбираются в ситуации с мошенничеством, совершенным в отношении 10-летнего ребенка.