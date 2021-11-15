В Саранске огромная пробка из-за ДТП вызвала возмущение автомобилистов

В Саранске на Лямбирском шоссе вечером 24 января образовалась многокилометровая пробка из-за аварии с участием двух легковых автомобилей. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

Как видно на кадрах, в результате инцидента движение на трассе полностью заблокировано. Автомобилисты вынуждены стоять в заторе.

В комментариях горожане высказали возмущение сложившейся ситуацией. По их мнению, причиной аварийности стало плохое состояние дорог, которые не очищаются от снега и льда.

Водители отмечают, что из-за скользкого покрытия приходится ехать с минимальной скоростью, но даже это не спасает от заносов и столкновений. Администрация города подверглась критике за бездействие в решении проблемы.

Автолюбители призывают убирать снег с дорог, посыпать их песком, иначе аварии будут продолжаться. Также звучат опасения за безопасность пассажиров общественного транспорта.