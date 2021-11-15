Глава Мордовии потребовал улучшить процесс записи пожилых на прием к врачам

Глава Мордовии Артём Здунов призвал региональный минздрав отреагировать на жалобы граждан, связанные с работой сервисов электронной записи к врачам. Особенно эта проблема актуальна для пожилых людей.

Как отметил глава региона, задача властей - обеспечить доступность медпомощи для всех жителей вне зависимости от возраста. Если поступают жалобы на сложности с записью, значит, где-то недорабатывают.

Здунов поручил минздраву лично проверить, как работает система записи именно для пожилых граждан. Если у ветеранов нет родственников, которые помогут с электронной регистрацией, то нужно задействовать волонтеров, как это было во время пандемии.

В Мордовии сохранены все способы записи на прием - через регистратуру, колл-центры, единый номер 122. Это прежде всего для старшего поколения, у кого нет возможности воспользоваться порталом "Госуслуги".