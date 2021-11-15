В Мордовии власти выплатят компенсацию ребенку, которого укусила собака

Суд Мордовии обязал администрацию Ичалковского района выплатить компенсацию несовершеннолетней, которую покусала бездомная собака. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошел в апреле прошлого года в селе Кемля. Бродячее животное укусило девочку за ногу.

По результатам проверки прокуратура установила, что местные власти не проводили своевременный отлов собак, поэтому ответственность за случившееся лежит на администрации.

В суд был подан иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Суд удовлетворил требования и обязал администрацию выплатить пострадавшей 30 тысяч рублей.

Данный случай должен стать уроком для чиновников - необходимо исполнять свои обязанности по регулированию численности безнадзорных животных, чтобы избежать подобных инцидентов.