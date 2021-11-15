В Мордовии в пятницу ожидается облачная погода и небольшой снег

Главное управление МЧС Мордовии опубликовало прогноз погоды на завтра, 26 января.

Как ожидается, в пятницу по республике будет наблюдаться облачность с прояснениями и небольшие снегопады. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -12...-7 градусов, днем - -6...-1 градус.

Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах. Из-за снегопадов возможен снежный накат, а на тротуарах и проезжей части ожидается гололедица.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность и выбирать нескользящую обувь. Также следует быть внимательным на пешеходных переходах и в местах выхода из общественного транспорта.