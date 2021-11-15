Труженицы из Мордовии получили награды от Президента РФ

Две жительницы Мордовии получили благодарности Президента РФ Владимира Путина за трудовые заслуги. Наград удостоены Татьяна Давыдкина и Вера Титяева.

Татьяна Давыдкина работает заместителем главы Красноармейского сельского поселения в Торбеевском районе. "Такая оценка моего труда - значимое для меня событие. Люблю свой район и поселение, всегда стремлюсь добросовестно выполнять свои обязанности", - сказала она.

Вера Титяева занимает пост замглавы Красинского сельского поселения Дубенского района. Вся ее профессиональная деятельность связана с родным селом Красино.