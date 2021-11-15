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Труженицы из Мордовии получили награды от Президента РФ

Труженицы из Мордовии получили награды от Президента РФ

Две жительницы Мордовии получили благодарности Президента РФ Владимира Путина за трудовые заслуги. Наград удостоены Татьяна Давыдкина и Вера Титяева.

Татьяна Давыдкина работает заместителем главы Красноармейского сельского поселения в Торбеевском районе. "Такая оценка моего труда - значимое для меня событие. Люблю свой район и поселение, всегда стремлюсь добросовестно выполнять свои обязанности", - сказала она.

Вера Титяева занимает пост замглавы Красинского сельского поселения Дубенского района. Вся ее профессиональная деятельность связана с родным селом Красино.