Более 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в Мордовии в этом году

В 2024 году в Мордовии запланированы строительство, капремонт и ремонт 90 дорожных объектов, в том числе трех мостов. 76 объектов приведут в порядок по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", еще 14 - по программе развития сельских территорий.

Общий объем финансирования работ составит более 11 млрд рублей, сообщили на совещании у главы региона. До 1 апреля планируют завершить все процедуры по контрактации и торгам, чтобы с наступлением тепла сразу приступить к ремонту.

Уже заключены контракты на ремонт участков трасс Саранск – Рузаевка, Атяшево – Мичурино, мостов в Торбеевском и Теньгушевском районах. Идет опережающий графика ремонт обхода Рузаевки и улиц Саранска.