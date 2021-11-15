В Рузаевке открыли новую детскую поликлинику и дом культуры

В Рузаевском районе Мордовии на этой неделе открылись сразу два новых социальных объекта - детская поликлиника при ЦРБ и дом культуры в поселке Красное Сельцо. Их посетил глава региона Артем Здунов.

Прежнее здание райбольницы не отвечало современным требованиям, поэтому в 2020 году было принято решение о строительстве нового корпуса детской поликлиники. Ее возвели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за два года.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену и оснащена самым современным медоборудованием для диагностики и лечения детей. На закупку оборудования направили более 100 млн рублей.

Глава региона осмотрел кабинеты и пообщался с медперсоналом, который высоко оценил условия для работы. Дети тоже остались довольны новой игровой комнатой.