17-летнего байкера в Мордовии приговорили к условному сроку за ДТП с тяжкими последствиями

Суд Ардатовского района Мордовии признал 17-летнего местного жителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура региона.

Установлено, что подросток, не имея прав, управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирском сиденье без шлема ехала несовершеннолетняя девушка.

Нарушив ПДД, юноша попал в ДТП - мотоцикл упал на дорогу. В результате пассажирка получила тяжкие травмы.

С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил виновного к 3 годам условно. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.