Материнский капитал в Мордовии вырос до 195 тысяч рублей

В Мордовии увеличили размер материнского капитала. Теперь в 2024 году семьи при рождении третьего ребенка получат 130,1 тысячи рублей вместо прежних 121,5 тысячи. За четвертого ребенка выплата составит 156,1 тысячу рублей, а за пятого и последующих детей - 195 тысяч рублей.

Напомним, что средства от материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери. Кроме того, теперь появилась возможность приобрести отечественный автомобиль.

Помимо федеральной меры поддержки, в Мордовии многодетные семьи получают дополнительную региональную помощь. Это позволяет улучшить демографическую ситуацию в республике.