В Мордовии бригады скорой помощи за неделю выполнили почти 2,5 тысячи вызовов

За прошедшую неделю бригады скорой медицинской помощи Мордовии выполнили почти 2,5 тысячи вызовов.

Как сообщили в пресс-службе республиканской станции скорой помощи, с 22 по 28 января медики совершили 2433 выезда. 355 раз оказывалась помощь детям, 148 - при травмах.

Также 6 вызовов поступило по факту ДТП, 2 - с обморожениями, 1 - на пожар. Еще 292 вызова было связано с оказанием помощи при гриппе и ОРВИ.

Таким образом, нагрузка на медиков скорой помощи Мордовии остается высокой. Они круглосуточно обеспечивают оперативное реагирование на вызовы жителей республики.