Жители Саранска возмущены качеством уборки улицы Красноармейской после снегопада.

Как сообщает пользователь соцсети, служба "СпецСервис" оставила после работы горы грязного снега, которые мешают проезду.

"Особенно приятно, когда хочешь выехать на работу, а тут - сюрприз. Ворота открыть не можешь. Администрация города заботится о нас и нашем здоровье!", - возмущается жительница.

Другие отмечают, что плохо убирают снег на Юго-Западе города - улицы М.Расковой, Попова, Ульянова.

"По улице М.Расковой вообще идти нельзя. Горы грязного снега закрывают дорогу и не видно машин. Администрация Ленинского района бездействует", - пишут горожане.

Источник: Саранск | Доска Позора