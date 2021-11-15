Житель Саранска перечислил деньги несовершеннолетней вымогательнице в соцсети

В Саранске зарегистрирован очередной случай интернет-вымогательства. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, местный житель перечислил 20 тысяч рублей девушке, которая пригрозила ему обращением в полицию.

По данным полиции, парень написал в соцсети незнакомой девушке интимного характера. В ответ та сообщила, что ей нет 18 лет, и потребовала 35 тысяч рублей. Испугавшись последствий, молодой человек оформил кредит и перевел часть суммы.

Однако в процессе перевода парень понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к преступлению лица.