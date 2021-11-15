Двое молодых людей зарезаны в Саранске после конфликта с соседом из-за громкой музыки в авто

В Саранске полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух 28-летних парней. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены ночью в субботу около дома No19 по проспекту 50 лет Октября.

По предварительным данным прокуратуры, жертвы распивали спиртное в машине и включили громкую музыку, что разозлило одного из жильцов дома.

Следствие полагает, что именно это и стало мотивом преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух лиц. Расследование взято прокуратурой под контроль.