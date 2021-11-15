Дорожники Мордовии, Владимирской и Нижегородской областей устранили дефекты на 280 квадратных метров трасс

На автодорогах Республики Мордовия, Владимирской и Нижегородской областей продолжаются ремонтные работы по устранению дефектов покрытия. Как сообщили в Управлении автодорог «Москва-Нижний Новгород», за прошедшую неделю дорожники привели в порядок 280 квадратных метров полотна.

Для ремонта было израсходовано около 24 тонн материалов. В зависимости от характера повреждений использовался литой или горячий асфальтобетон, холодный асфальт и органоминеральные смеси.

На территории Мордовии рабочие ликвидировали дефекты на автодороге Р-158 «Нижний Новгород – Саратов». Для ремонта 72 квадратных метров потребовалось 6 тонн материалов.