Инспектор ДПС помог упавшему пенсионеру дойти до остановки в Саранске

76-летний житель Саранска обратился в ГИБДД Мордовии с просьбой разыскать инспектора ДПС, который оказал ему помощь.

Как сообщили в региональном МВД, 16 января на улице Энгельса пожилой мужчина поскользнулся при переходе дороги и упал. Встать самостоятельно пенсионер не смог. Ему на помощь пришел лейтенант полиции Дамир Батршин, который проводил горожанина до остановки.

Впоследствии 76-летний саранец обратился в ведомство, чтобы отблагодарить инспектора ДПС, не прошедшего мимо. Пожилой мужчина рассказал, что имеет проблемы со здоровьем, а после падения сломал ребро. Без своевременной помощи полицейского история могла закончиться печально, отметили в мордовском МВД.

Госавтоинспектор навестил пенсионера и пожелал ему скорейшего выздоровления.