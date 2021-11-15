Мордовии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 5 тысяч человек

За минувшую неделю в Мордовии 4852 человека заболели острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако больше всего случаев заболевания среди детей до 14 лет.

Чтобы не заразиться, специалисты советуют жителям региона воздержаться от поездок и посещения мест скопления людей. В общественных местах необходимо использовать медицинские маски, а после улицы - тщательно мыть руки с мылом.

При появлении симптомов заболевания необходимо оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям по лечению.