"Ждем, когда кого-нибудь порвут": жители Саранска возмутились стаями бродячих собак

Жители Саранска выразили обеспокоенность в связи с большим количеством бродячих собак в городе. Соответствующий пост появился в сообществе "Привет, сейчас, Саранск" во "ВКонтакте".

Автор поста прокомментировал фотографию: "Разбираем охранников, у кого частные дома. Ни у одной бирки нет".

В комментариях другие горожане также высказались по этому поводу:

"Это опасно, надо принимать меры, пока никого не разорвали. Дети в школу ходят. Такого бардака раньше не было".

"Собаки сбились в стаи, делят территории. Ждём, когда кого-нибудь порвут. Подумайте, чиновники, когда кого-то разорвут - будет поздно".

"Меня удивляет ответ "они же чипированные". А голод этот чип убирает? Они ходят злые и голодные, им всё равно кого разодрать".