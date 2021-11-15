Житель Саранска пожаловался на опасные сосульки у дома на Советской

Один из жителей Саранска обратился к городским властям с просьбой убрать сосульки на доме по улице Советской, 31.

"Центр города, Советская площадь. Сосульки по 2 метра. Дети бегут в 39 школу. Не хочется ждать трагедии", - написал мужчина.

Его поддержали и другие горожане. "Весь город в таких сосульках. Сомневаюсь, что УК до них доберется", - высказалась девушка.

Из мэрии Саранска пришел ответ: "УК "РеалСервис" направлено предписание об удалении сосулек с кровли. 30 января работы будут выполнены. Спасибо за сообщение".

Источник: Саранск | Доска Позора