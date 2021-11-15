Спасатели вызволили мужчину из "железного плена" после столкновения КАМАЗов в Саранске

30 января около 10:25 утра на улице Лодыгина в городе Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов. По предварительной информации, два крупногабаритных КАМАЗа столкнулись на перекрестке, в результате чего один человек получил травмы и оказался зажат внутри кабины.

На место немедленно прибыли спасатели Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. Им удалось при помощи слесарных инструментов вызволить пострадавшего из поврежденного автомобиля и передать бригаде скорой помощи. По последней информации, жизни мужчины ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Возможно, один из водителей не справился с управлением или неожиданно выехал на встречную полосу. Полиция проводит расследование.