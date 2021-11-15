Трагедия в Темникове: мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Темникове произошел трагический случай гибели человека во время пожара.

Как сообщается, 30 января примерно в 22:30 в доме по улице Ленина, где проживал 68-летний хозяин, произошло возгорание. Прибывшим после тушения огня спасателям внутри было обнаружено тело мужчины, который проживал один.

По предварительным данным, причиной трагедии стал перекал печи, от которой и произошло распространение огня. Сам мужчина, видимо, находился без сознания от угарного газа и не смог выбраться из горящего дома.

Следователи Темниковского межрайонного следственного отдела СКР по Мордовии проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Эксперты напоминают жителям республики о важности соблюдения правил безопасности при использовании печного, газового и прочего отопительного оборудования, регулярного техобслуживания и контроля их состояния.