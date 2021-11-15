Глава Мордовии потребовал максимальных усилий по борьбе с птичьим гриппом

В среду в Доме Республики прошло заседание противоэпизоотической комиссии под председательством главы Мордовии Артема Здунова. На совещании обсуждались меры по недопущению распространения гриппа птиц на территории региона.

По словам Здунова, несмотря на то, что в Мордовии пока не зарегистрировано ни одного очага инфекции, ситуация в целом по стране остается напряженной. В 2023 году из-за вспышек гриппа пришлось уничтожить около 6 миллионов птиц.

Глава республики поблагодарил местные птицефабрики за ответственную работу по соблюдению ветеринарных норм, однако призвал и дальше усилить контроль и начать вакцинацию. Также дано поручение минсельхозу разработать комплекс мер защиты птицеводства от опасной инфекции, особенно в преддверии сезона миграции перелетных птиц.