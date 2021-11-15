"Упадут на голову": в Саранске на крышах "растут" гигантские сосульки, пугающие горожан Copy

Жители Саранска продолжают жаловаться на огромные сосульки, свисающие с крыш домов в центре города. В сообществе "Привет, сейчас, Саранск" во ВКонтакте появились новые тревожные фотографии.

"Интересно, если эти сосульки упадут на кого-нибудь, сильно больно будет?", - с иронией пишет автор поста.

В комментариях горожане тоже высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией. Они опасаются, что с наступлением потепления объем сосулек только увеличится, а вместе с тем и риск падения на прохожих.

Местные жители призывают коммунальные службы срочно очистить крыши от сосулек, пока не произошло ЧП. В противном случае, как отмечают горожане, придется расширять штат травмпункта из-за пострадавших от падающего льда.

Источник: Привет, сейчас, Саранск