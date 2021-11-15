Синоптики предупреждают о гололеде в Мордовии 1 февраля

Синоптики рассказали о погодных условиях, которые ожидают жителей Мордовии 1 февраля.

По прогнозам, в четверг по республике пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ожидается облачность, юго-западный ветер 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -7...-2°C, днем поднимется до -3...+2°C. Из-за снегопада и перепадов температур на дорогах прогнозируют гололедицу и снежный накат.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными на трассах в четверг. Также стоит учитывать возможные задержки из-за ухудшенных погодных условий.