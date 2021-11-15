В Мордовии задержан вымогатель, требовавший деньги с таксистов и поджигавший их машины

Следственным управлением МВД по Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего саранского жителя. Его обвиняют в вымогательстве денег у частных таксистов, работающих на маршрутах Саранск – Ромоданово и Саранск – Белозерье.

По версии следствия, в 2016 году мужчина решил взять под контроль деятельность частников, не имеющих лицензии на пассажирские перевозки. За возможность работать они должны были платить ему от 3 до 6 тыс. рублей в месяц.

Для укрепления авторитета вымогатель разработал для них обязательные правила работы. В 2018 году стал заключать фиктивные договоры на обслуживание машин, чтобы прикрыть незаконность своих требований.

В итоге с июля 2020 по май 2023 года он получил от одного таксиста 173 тыс. рублей. Когда мужчина обратился в полицию, злоумышленник был задержан.

Кроме того, он вымогал деньги у других водителей, а когда те отказывались платить, поджигал их машины. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.