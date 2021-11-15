Число заболевших коронавирусом в Мордовии снижается четвертую неделю подряд

За четвертую неделю января в Мордовии зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 4 меньше, чем неделей ранее, сообщает портал Объясняем.рф со ссылкой на официальные данные.

За тот же период выздоровело 8 человек. Всего в больницы было госпитализировано 12 заболевших ковидом, тогда как на прошлой неделе их число составило 34.

В целом по России наблюдается снижение показателей - заболеваемость уменьшилась на 4,1%, снизилось число госпитализаций и выздоровлений. Вместе с тем в 22 регионах отмечается рост числа заболевших.

В Мордовии ситуация с ковидом пока остается стабильной, однако власти призывают граждан не пренебрегать мерами профилактики.