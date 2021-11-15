Инвестор Юлия Погасий видит решение наследственных вопросов в семейных офисах

Династии, у которых имеются значительные финансовые активы, ищут возможности их сохранения для будущего поколения. Юлия Погасий рассказала о семейных спорах и современных способах их решения.

Управлять наследством — задача сложная. Соучредитель компании Liso Consulting Юлия Погасий рассказала о возникающих спорах среди родственников. Зачастую увеличение капитала и расширение родственных связей способствуют появлению затруднений в ведении семейной финансовой деятельности. Инвестор поделилась современными способами решения подобных проблем. Как пишет «ГОЛОС РЕГИОНОВ», преимущественно это касается бизнеса, недвижимости, банковских счетов, редких коллекций, драгоценностей и других накоплений.

Основная проблема сбережения средств между поколениями

На протяжении жизни состоятельные люди сталкиваются с проблемами управления собственными активами из-за расширения их генеалогического древа. Рождение детей и внуков, а также появление новых родственников в семье, невольно заставляют задуматься о сохранении средств и активов. Разнообразие накопленного капитала и рост сложности финансовой деятельности приводит к необходимости профессионального администрирования. Таким образом, появляется потребность в семейных офисах.

Юлия Погасий рассказала, что в течение многих десятков лет люди уделяли недостаточное внимание долгосрочному планированию. По статистическим данным, вместо 90% от желаемых бизнесменами преемников насчитывается всего 30%. Кроме того, в следующем поколении этот показатель падает до 10%, а в четвёртом — до 3%.

Семейные офисы и методы решения родственных споров

Актуальным решением для людей, имеющих капитал, станет семейный офис. В таких организациях специалисты комплексно подходят к работе с активами и могут одновременно вести дела одной или нескольких семей. Эти компании считают каждый случай индивидуальным и с особым вниманием относятся к выбору действенного инструмента. Грамотное управление фамильными инвестициями позволяет защитить состояние клиента с помощью диверсификации рисков. Кроме того, оно направлено на максимизацию потенциальной доходности, отмечает Юлия Погасий.

С юридической точки зрения существует 2 документа, в которых человек может сам определить наследников. Одним из них является знакомое всем завещание, а другим — соглашение о разделе наследства. Последнее — это своего рода договор между членами семейства о том, кому и что достанется после смерти одного из них. Чаще всего оно оформляется в виде дарственной или траста. Семейные офисы могут участвовать и давать советы по поводу решений и определения условий в тексте. Считается, что это способствует формированию осознанного подхода к управлению накопленным капиталом и внедрению свежих финансовых принципов и ценностей в бизнес.