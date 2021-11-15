Мордовия ускоряет темпы газификации: уже подано 5 тысяч заявок от жителей

Власти Мордовии продолжают реализацию масштабной программы газификации в регионе. На сегодняшний день от жителей поступило уже более 5 тысяч заявок на подключение к газу. В текущем году планируется довести голубое топливо ещё минимум до 400 домовладений.

Особое внимание уделяется социально незащищённым категориям граждан. Для них предусмотрены различные меры поддержки, включая единовременные выплаты на компенсацию затрат по газификации.

Помимо прокладки газопроводов, специалисты бесплатно устанавливают необходимое оборудование в домах подключённых абонентов. Это позволяет им сэкономить на обустройстве.

В регионе также внедряются инновационные технологии, такие как цифровая система контроля потребления газа. Она исключает необходимость личного посещения домов контролёрами.

Работы проводятся в рамках федеральной программы газификации, рассчитанной до 2030 года. Её успешная реализация позволит значительно улучшить качество жизни населения Мордовии.