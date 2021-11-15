Ветеринары Мордовии приступают к вакцинации птиц от высокопатогенного вируса

Ветеринарные службы Мордовии в ближайшее время приступят к вакцинации домашней птицы от высокопатогенного гриппа. Такое решение было принято региональной противоэпизоотической комиссией в целях недопущения заноса и распространения этого опасного вируса.

В прошлом году прямой экономический ущерб от вспышек птичьего гриппа в России превысил 1,8 млрд рублей. Риск заболевания увеличивают сезонные миграции перелетных птиц и нарушения ветеринарных норм на крупных птицефабриках и в личных подворьях.

Вакцинация будет проводиться за счет средств федерального бюджета, расходы для владельцев птицы отсутствуют. Эта мера позволит снизить угрозу возникновения и распространения опасной инфекции.