Январские морозы в Мордовии побили рекорды за много лет

Уходящий январь ознаменовался для Мордовии экстремально холодной погодой. В первые две недели года регион накрыла настоящая лютая стужа.

Синоптики предупреждали заранее об аномальных морозах, когда температура опускалась на 7-15 градусов ниже климатической нормы. Ночью ртутный столбик падал до -27..-29. Причиной стал арктический антициклон.

Как отметила ведущий синоптик Любовь Надежкина, январь запомнился и резкими колебаниями температуры. За месяц зафиксировано 6 случаев перехода из минуса в плюс и обратно.

В целом среднемесячная температура оказалась на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Таким образом, январь полностью оправдал свою репутацию самого холодного месяца в году.