Жители Саранска пожаловались на хаотичную парковку, мешающую проезду спецтранспорта

В соцсетях появились жалобы жителей Саранска на некорректную парковку автомобилей во дворах домов. Как сообщил автор одного из постов, некоторые водители ставят машины так, что перекрывают проезд для крупной техники.

На фото видно, как два авто припаркованы поперек двора таким образом, что не пропускают ни пожарные машины, ни скорую помощь, ни уборочную технику.

В комментариях жители выразили возмущение безответственностью некоторых автовладельцев. По их мнению, рано или поздно хаотичная парковка может привести к неприятным последствиям для самих нарушителей.