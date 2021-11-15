Администрация Саранска выплатила 85 тыс. рублей за покусанных бездомными собаками детей

Прокуратура Пролетарского района Саранска подала иски к местной администрации после жалоб жителей на нападение бездомных собак. Пострадали 9-летний мальчик и 15-летняя девочка.

Как сообщили в надзорном ведомстве, причиной происшествий стала плохая организация работы по отлову животных без владельцев. Эта обязанность законодательно возложена на муниципалитеты.

В результате суд обязал мэрию Саранска выплатить пострадавшим 85 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Таким образом, городские власти понесли ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по регулированию численности бездомных животных.