Поликлиника на улице Ульянова в Саранске будет полностью обновлена в 2024 году

В текущем году в Саранске планируют закончить капитальный ремонт поликлиники No4 на улице Ульянова. Работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщил глава Мордовии Артём Здунов, на данный момент уже обновлен фасад здания, лифты, кровля, инженерные сети. Также закуплено и установлено новое медицинское оборудование.

После завершения ремонта помощь в поликлинике смогут получать около 50 тысяч жителей Саранска. Кроме того, в этом году планируется отремонтировать ряд других медучреждений республики.