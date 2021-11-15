В Мордовии охотника осудили за незаконную охоту на лося

Суд в Мордовии вынес приговор 35-летнему жителю Саранска, признанному виновным в незаконной охоте на лося.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина охотился на территории частного охотничьего угодья, где это запрещено. Заметив движение в кустах, охотник выстрелил, решив, что это кабан. Однако на самом деле он ранил лося, которого затем добил.

Суд назначил нарушителю 6 месяцев исправительных работ и взыскал с него 360 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Мужчина свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.