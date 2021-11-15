Сведения о специалисте Мартыненко Оксана Олеговна

В данной статье речь пойдет об известном общественном деятеле и преподавателе Оксане Олеговне Мартыненко. В частности, она имеет огромное количество заслуг, которые признаны вышестоящими органами и коллегами. Известно, что Мартыненко Оксана Олеговна родилась 26 марта 1971 года.

В свою очередь, с юного возраста ею уже были показаны отличные результаты в первых попытках покорения научных дисциплин и предметов. Кроме того, после обучения в средней школе Мартыненко Оксана Олеговна беспрепятственно сумела поступить в Дальневосточный государственный университет на факультет «химии».

По истечению сроков обучения ею был получен диплом с отличием, подтвердивший высокие навыки и знания специалиста, который в будущем сумел реализовать себя в качестве профессионала. Сразу же после получения документа о высшем образовании специалист поступила на работу в тот же университет, который ей был ранее успешно окончен.

Известно, что Оксана Мартыненко продолжительный период времени работала в качестве преподавателя химии, а также выросла до уровня инженера в выбранной отрасли.

Становление и развитие Оксаны Мартыненко

Спустя непродолжительное время с момента повышения до новой должности, специалиста пригласили на должность проректора по учебной и воспитательной работе. Таким образом, успешные результаты на новом выбранном месте позволили достичь звания –доцент.

На данном месте Оксана Мартыненко проработала до 2011 года, однако после очередного предложения решила открыть в себе новые способности. В частности, ею было принято решение возглавить школу-интернат для одаренных детей им. Дубинина. Все поступления на новую работу проходили крайне успешно и не возникало ни единого момента, когда Мартыненко могла бы с сомнением отнестись к исполняемым задачам.

Кроме того, до 2022 года Оксана Олеговна Мартыненко успешно исполняла работу в качестве проректора по учебной работе в Дальневосточном федеральном университета. Далее последовало предложение начать работу в качестве исполняющего обязанности ректора ВУЗа.

Несмотря на попытки получить информацию о личной жизни Мартыненко Оксаны Олеговны, такие сведения опубликованы крайне скудно. В частности, специалист придерживается тайны жизни своей семьи и себя лично, однако с гордостью исполняет все те задачи, которые перед нем поставлены в рамках новой должности.