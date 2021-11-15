Авария в Саранске нарушила движение троллейбусов и вызвала неудобства для жителей

Представители городских властей обратились к жителям и гостям Саранска с предупреждением. По информации из мэрии, на подстанции №9 произошла авария, в результате чего дома на улицах Веселовского, Коваленко и Победы остались без электричества. Кроме того, инцидент повлиял на движение троллейбусов.

"Движение троллейбусного маршрута № 11 временно приостановлено в оба направления. Троллейбусные маршруты № 10 и 13Т временно изменены: они будут разворачиваться на кольце у "Северного", - сообщили в городской администрации.

На место происшествия уже выехали аварийные бригады. Жителей просят проявить понимание по данной ситуации.