Саранские коммунальщики задолжали за загрязнение окружающей среды 55 миллионов

Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства Саранска оказалась должна государству более 55 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году. Такие данные приводит Управление Росприроднадзора по Республике Мордовия и Нижегородской области, которое подало иск в суд о взыскании задолженности.

Согласно декларации коммунальщиков, сумма платы за прошлый год должна была составить 68,3 млн рублей. Однако фактически было перечислено лишь 12,8 млн. Решением суда теперь предприятие обязали погасить недоимку, а также выплатить пени в размере 3,7 млн рублей. У коммунальщиков есть два года, чтобы рассчитаться по долгам за экологический ущерб.