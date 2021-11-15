В Саранске при храмах РПЦ открылись пункты гуманитарной помощи для нуждающихся

При поддержке неравнодушных людей в Саранской епархии РПЦ открыты гуманитарные склады, которые помогают различным категориям граждан. Сотрудники складов распределяют продукты и вещи среди одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и матерей-одиночек.

Пункты гуманитарной помощи действуют при многих храмах во всех благочиниях епархии. Также работает социальный центр на приходе в Светотехстрое, где волонтеры кормят бездомных и собирают необходимые для нуждающихся вещи.

"У нас есть прогулочная коляска, электрическая качалка, стульчик на присосках и другие вещи, как на фото. Поделитесь этой информацией, чтобы кому-то помочь", - рассказал настоятель одного из храмов протоиерей Владимир Кугушев.