Москвич пролежал 5 дней на полу в деревне в Мордовии, пока его не нашла полиция

В одной из деревень Краснослободского района Мордовии произошел несчастный случай с приехавшим на праздники пенсионером из Подмосковья. Мужчина, которому принадлежит частный дом в этой деревне, упал с кровати ночью и из-за проблем со здоровьем не смог подняться.

"Из-за ранее перенесенной травмы позвоночника он не смог встать самостоятельно и воспользоваться мобильным телефоном", - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Так пенсионер пролежал на холодном полу около пяти дней. К счастью, его дочь, не дозвонившись, обратилась в полицию Московской области. По ее просьбе дом проверили участковый Сергей Шумилкин и оперативник Александр Рыкали. Они вызвали медиков и помогли мужчине связаться с родными. После праздников пенсионер прислал благодарственное письмо в МВД.