Температура в Мордовии превышает норму на 8-9 градусов

В республике Мордовия в конце января - начале февраля отмечается аномально теплая для этого периода погода. По данным регионального Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов.

"Такая погода больше характерна для второй декады марта, чем для начала февраля", - отметила дежурный синоптик Нина Ледяйкина.

По ее словам, причиной необычного февральского тепла стали атлантические циклоны, влияние которых испытывает Мордовия с конца января. Для сравнения: в этот день в 1967 году в республике было зафиксировано рекордное похолодание до -33,5°C. А в 2016 году температура достигала +1,9°C. Сегодня же среднесуточные показатели колеблются от -1 до -3°C.