В Рузаевском районе Мордовии сошел с рельсов грузовой вагон

Второго февраля на железной дороге в Рузаевском районе Мордовии произошло происшествие - с путей сошел грузовой вагон, перевозивший лесоматериалы. Инцидент произошел утром недалеко от станции "Рузаевка".

Как сообщили в транспортном следственном управлении СКР по Центральному федеральному округу, в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем причинение крупного ущерба. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.