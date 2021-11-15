В Карелии при крушении вертолета погиб пилот из Мордовии Владимир Евсеев

Сегодня ночью произошла трагедия на Онеге - в 10-11 км от берега разбился вертолет МЧС России Ми-8. По предварительным данным, погиб весь экипаж из трех человек, среди которых был известный пилот-инструктор Владимир Евсеев.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Евсеев был уроженцем Саранска и владел собственной летной школой для детей и подростков. Он пользовался уважением коллег и был очень опытным пилотом.

По факту крушения заведено уголовное дело. Сейчас рассматриваются разные версии произошедшего - от ошибки пилота до неблагоприятных погодных условий и технической неисправности вертолета.

Обломки машины обнаружены на глубине до 50 метров. К поисковой операции привлечен телеуправляемый подводный аппарат. Ведется расследование обстоятельств трагедии. Гибель опытного пилота-наставника Владимира Евсеева стала большой потерей для авиационного сообщества России.

Источник: телеграм-канал SHOT